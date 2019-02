La CGT appelle à la grève ce mardi, des manifestations sont prévues en Mayenne

Mayenne, France

Ce mardi 5 février, dans le cadre de sa journée nationale de mobilisation, la CGT appelle à la grève générale. Le syndicat qui s'oppose au Grand débat national entend réclamer une hausse des salaires et la justice fiscale. Trois manifestations sont prévues en Mayenne :

- Laval, ZI des Touches

- Mayenne, rond-point de l'hôpital

- Château-Gontier, Place de la Mairie

Les trois rassemblements mayennais débuteront à midi. Si plusieurs revendications de la CGT sont entendues aussi chez les Gilets jaunes, Isabelle Vitry-Brochard secrétaire générale de la CGT en Mayenne se défend de toute récupération "on ne surfe sur rien du tout, la CGT est indépendante, on porte nos revendications. Des tracts et des pétitions circulent et la CGT a mis en place un cahier d'expression populaire pour les salariés".