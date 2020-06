La CGT appelle à la grève chez MP Hygiène, qui produit du gel hydroalcoolique en Drôme-Ardèche

La CGT appelle les salariés d'MP Hygiène à faire grève ce mardi. Un rassemblement est prévu à 9 heures devant le siège à Davézieux en Ardèche. Selon le syndicat, le patron n'aurait pas respecter ses engagements. L'entreprise, qui compte quatre sites entre la Drôme et l'Ardèche (Saint-Rambert-d'Albon, Annonay et Davézieux), est spécialisée dans les produits de nettoyage et elle a tourné à plein régime pendant la crise du Covid-19. Les demandes de savon et de gel hydroalcoolique ont explosé. Pour la CGT, il est donc normal que les quelques 250 salariés soient récompensés à la hauteur des bénéfices de l'entreprise.

Le patron "ne respecte pas sa parole" selon la CGT

"A l'oral, le patron nous avait promis 2 000 euros", explique Frédéric Vielle, délégué CGT. "Sauf que maintenant, il ne nous donne que 1 000 euros au titre de la prime Macron." Il s'agit de la prime Pepa, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, mise en place par le gouvernement que les entreprises peuvent accorder à leurs employés dans la limite de 1 000 euros s'il n'y a pas d'accord sur l'intéressement, ce qui n'est pas le cas chez MP Hygiène.

126 000 euros de prime distribués selon Marc Miribel, le président d'MP Hygiène

De son côté, le président de l'entreprise s'étonne de ce mouvement grève de la part d'un syndicat minoritaire dans la société. "Les ouvriers vont recevoir 900 euros sur leurs fiches de paie du mois de juin", explique Marc Miribel. "Comme j'avais déjà accordé 100 euros avant le confinement, ça fait 1 000 euros", ajoute-t-il, en précisant qu'il a versé en totalité 126 000 euros de prime à ses employés.

Dans son tract, la CGT accuse le dirigeant ne pas avoir tenu parole, "préférant s'acheter des voitures de luxe." "C'est faux", se défend le patron. "Ça fait 25 ans que je roule en Porsche, et alors?"

C'est vrai qu'il a le droit, tout comme de se séparer des 280 intérimaires recrutés pendant la crise. "Les commandes de gel hydroalcoolique se sont arrêtées de manière brutale ces dernières semaines," explique le patron, "et je n'ai pas pu les garder."