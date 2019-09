La CGT appelle à se mobiliser dans le Cher comme dans l'Indre contre le projet de réforme des retraites

Cher, France

Il y a eu les médecins, les avocats, Force Ouvrière : au tour désormais de la CGT d'appeler à la mobilisation face au projet de réforme des retraites ce mardi, notamment en Berry où plusieurs appels au rassemblement sont lancés. "Rien n'a bougé depuis les premières annonces malgré les pseudo concertations. Rien n'a bougé donc nous on bouge" explique Sébastien Martineau, le secrétaire de l'union départementale CGT du Cher.

La fin des régimes spéciaux ? "Prenons le meilleur régime et imposons le à tout le monde"

Dans le viseur de la CGT notamment : la fin des régimes spéciaux, ce qui fâche particulièrement les cheminots notamment, appelés à se mobiliser ce mardi. Le gouvernement souhaite un même régime pour tout le monde, on en compte aujourd'hui 42 différents. "Si c'est l'équité comme le patronat et le gouvernement social, c'est le moins-disant. Pour nous, si on parle d'équité, prenons le meilleur régime et imposons le à tout le monde.