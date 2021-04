Châteauroux : la CGT appelle à une convergence et à un rassemblement interprofessionnel

Le lieu de manifestation se veut symbolique. La CGT de l'Indre appelle à un rassemblement, jeudi 8 avril à 15 heures, dans la cour de la cité administrative de Châteauroux. C'est là qu'on trouve les services de l'Éducation nationale, de l'antenne départementale de l'Agence régionale de santé ou encore de la Direccte (la direction régionale des entreprises). Le syndicat souhaite une mobilisation avec une convergence des luttes dans différents secteurs.

Plusieurs fédérations de la CGT de l'Indre sont appelées à se réunir ce jeudi, santé et action sociale ; personnels de l'Education nationale ; énergie et métallurgie ; commerces et services... Les revendications gravitent à chaque fois autour de la défense des emplois et des services publics, de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.