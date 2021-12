La CGT-Cheminots de Colmar et environs a déposé un préavis de grève pour le vendredi 31 décembre. Le syndicat dénonce "le sous-effectif chronique de la SNCF".

La CGT appelle à une journée "gare morte" à Colmar et Sélestat le 31 décembre

La CGT-Cheminots de Colmar et environs a déposé un préavis de grève à compter de ce jeudi 30 décembre à 19h jusqu'au samedi 1er janvier à 8h. Le syndicat dénonce "le sous-effectif chronique de la SNCF" sur les lignes alsaciennes.

Le syndicat dénonce un "sous-effectif"

Sur sa page Facebook, le syndicat précise que cette journée d'action concerne "escale, vente, train et logistique des gares de Colmar et Sélestat". "En annonçant une nouvelle réduction du plan de transport à compter du 3 janvier, en raison du contexte sanitaire, la direction cherche à faire croire que les carences en effectifs sont dues à la Covid 19, or c’est l’arbre qui cache la forêt", estime la CGT. Le syndicat avait déjà lancé des mouvements similaires cet automne au mois d'octobre, les guichets étaient fermés.

