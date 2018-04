La CGT Mines-énergie appelle les électriciens et gaziers à rejoindre la grève des cheminots ce mercredi, et jusqu'à fin juin. Le syndicat réclame un "nouveau service public de l'électricité et du gaz". Il prévoit des coupures ciblées d'électricité dans certaines entreprises et des baisses de charge.

Les entreprises qui licencient visées

Le syndicat, qui a lancé début avril un mouvement qui coïncide avec la grève intermittente à la SNCF, prévoit d'autres actions. Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Mines-énergies, interrogé sur franceinfo, explique que "ça peut être des baisses de production d'énergie, ça peut être des coupures ciblées vers des entreprises qui licencient ou qui criminalisent l'action syndicale, par exemple Carrefour, qui aujourd'hui n'entend pas du tout les revendications des salariés".

Baisses de charges et basculement des heures pleines en heures creuses

La CGT-Mines prévoit également "des baisses de charges dans les centrales de production d’électricité", "des basculements d’heures pleines en heures creuses dans les principales grandes villes" ou "le rétablissement du gaz ou de l’électricité des familles victimes de coupures pour impayés", a encore dit Sébastien Menesplier au Parisien. "On considère aujourd'hui que ce n'est plus possible d'avoir autant de précaires énergie en France. 12 millions, c'est trop. L'énergie c'est pas une marchandise, c'est un bien vital donc tout le monde devrait avoir accès à l'énergie comme à l'eau ou à la santé", a ajouté le syndicaliste sur franceinfo.