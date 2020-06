La CGT appelle les salariés à se mobiliser en Centre-Val de Loire contre les suppressions d'emplois

Les mauvaises nouvelles pour l'emploi se multiplient ces derniers jours en Berry comme partout dans la région. Cela ne devrait pas s'arranger dans les prochains mois redoute la CGT qui appelle les salariés à la mobilisation pour défendre leurs emplois, et leurs acquis.

Makeen Energy, Liberty Wheels, La Halle : les entreprises en difficultés sont nombreuses en ce moment en Berry, comme partout en France. Alors que les chiffres du chômage pour le mois de mai sont dévoilés ce jeudi, la CGT s'attend à beaucoup de casse encore dans les semaines à venir et notamment sur le deuxième semestre 2020. Pour Philippe Cordat, le secrétaire régional du syndicat en Centre-Val de Loire, "il n'y a pas d'autre alternative que la mobilisation des salariés, à chaque fois qu'on accepte des reculs sociaux, que ce soit sur le temps de travail, sur les effectifs par des plans de licenciement déguisés sous différentes formes, ou la remise en cause des congés et des salaires, cela termine par des drames."

Philippe Cordat fait le point sur la situation en Centre-Val de Loire Copier

"Tant que les salariés ne comprendront pas qu'il y a nécessité d'agir ensemble pour d'autres alternatives, d'autres choix, y compris les petites entreprises, petits artisans et petits commerçants, nous en sortirons pas de cette logique infernale" estime Philippe Cordat.