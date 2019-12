La CGT cheminots de Bordeaux veut que le mouvement du 5 décembre dure pour que le service ferroviaire perdure

Les cheminots bordelais sont fortement mobilisés en ce jeudi et ils comptent bien le rester le plus longtemps possible. La secrétaire CGT cheminots de Bordeaux, Séverine Rizzi, était l'invitée de France Bleu Gironde.