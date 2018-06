Hérault, France

Les agents d'Enedis, en grève, ont mis leur menace à exécution. Ils sont à l'origine d'une vaste coupure de courant ce jeudi midi pendant la pause déjeuner à Montpellier : 33.000 clients privés d'électricité pendant près d'une heure. L'action a été revendiquée par la CGT.

Les salariés sont en conflit avec leur direction depuis une dizaine de jours. Dans l'Hérault, ils bloquent cinq sites d'Enedis, ex EDF : Montpellier, Lunel, Saint Pons, Frontignan et Béziers, et ne laissent passer que les interventions urgentes.

Cette action a fortement perturbé le trafic des trams entre 13h et 14h dans le centre ville.

L'exploitation des lignes de tramway est momentanément interrompue. Rames à l'arrêt. #TaMVoyages — tamvoyages (@TaMVoyages) June 21, 2018

Les gaziers se sont joints à eux et paralysent le site de Gazosud à Montpellier, quartier Garosud. Des actions semblables ont eu lieu ailleurs en France. Plus de 150 sites sont touchés par ce type d'action. Les syndicats dénoncent le recours quasi systématique à des contrats précaires, et la réorganisation des astreintes. Ils demandent des embauches et des hausses de salaire.