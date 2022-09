La CGT d'Ille-et-Vilaine "appelle à ce que toutes les colères convergent" pour la grève de jeudi

Une journée de mobilisation interprofessionnelle et de manifestations se prépare. Elle a lieu ce jeudi à l'initiative de la CGT et elle réunit une large intersyndicale. Des rassemblements sont prévus un peu partout en Bretagne. Dominique Besson-Milord, la secrétaire générale de l'union départementale de la CGT en Ille-et-Vilaine était invitée de France Bleu Armorique à 7h45 ce mercredi matin.

France Bleu Armorique : Cette grève intervient alors que la grogne monte depuis plusieurs mois à cause de la crise énergétique et de l'inflation. La colère est devenue trop forte, vous dites ça suffit ?

Dominique Besson-Milord : Oui, ça suffit parce que la situation sociale est extrêmement mauvaise. Tout le monde est préoccupé par la question des salaires, des pensions et des minima sociaux, et notamment des bourses étudiantes. Les salaires n'augmentent pas au rythme de l'inflation car le gouvernement n'impulse pas les augmentations telles que le SMIC, que la CGT revendique à 2 000 euros bruts. Alors évidemment, il est consenti parfois des primes, mais ce ne sont pas des augmentations du salaire de base.

Dans le même temps, la crise de l'énergie s'ajoute et fait grimper les factures...

Concrètement, dans leur pouvoir d'achat, ça devient bien évidemment très compliqué. Au-delà des salaires, on se mobilise également sur la question de la réforme des retraites.

L'exécutif va décider d'ici la fin de la semaine s'il inclut le projet de loi par un amendement dans ses textes budgétaires ou s'il utilise une autre méthode. En attendant, vous comptez mettre la pression au gouvernement ?

Bien sûr, parce qu'on n'a pas changé d'avis sur cette question. Il n'est pas question de reporter l'âge de la retraite. On propose de la ramener à 60 ans. On revendique toujours, comme en 2001, une conférence sur le financement de la sécurité sociale. Comment on la finance ? Avec quels moyens ? Plutôt que de réduire les dépenses, on veut augmenter les recettes et augmenter les recettes passe également par l'augmentation des salaires. On veut aussi revoir les politiques d'exonération des entreprises. Il faut savoir que 21 milliards d'euros par an de cadeaux fiscaux aux entreprises sont consentis depuis le premier quinquennat. C'est trois fois le montant nécessaire pour éradiquer la grande pauvreté.

Vous sentez que la colère monte dans les entreprises et chez les salariés ?

Complètement. On n'a jamais eu, depuis un certain nombre de semaines, autant de mobilisations, y compris qui se produisent de façon totalement spontanée. Demain, on appelle à ce que toutes ces colères et ce ras-le-bol des salariés, des travailleuses et des travailleurs converge sur une journée de mobilisation avec les appels à la grève dans beaucoup d'entreprises.

Beaucoup de syndicats se mobiliseront demain mais au niveau national, la CFDT et Force ouvrière refusent de se joindre au mouvement. C'est dommage selon vous ?

C'est tout à fait dommage mais les discussions continueront à se faire demain. C'est une première mobilisation mais c'est un début de processus. On a prévu d'ores et déjà une intersyndicale au niveau national. Il y aura de prochaines mobilisations et on compte bien être encore plus nombreux, avec d'autres organisations syndicales, pour peser et pour la satisfaction de nos revendications.

Comment comptez-vous convaincre la CFDT et Force ouvrière de vous rejoindre ?

Déjà au niveau départementale, Force ouvrière se mobilise avec nous en intersyndicale demain en Ille-et-Vilaine. Nous avons également avec nous les associations et les organisations de jeunesse. Sur la question des retraites et sur l'âge de départ à 60 ans, on a de grands espoirs de pouvoir convaincre les organisations qui ne sont pas d'accord avec nous parce qu'on a l'ensemble de la population avec nous sur le sujet.