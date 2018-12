La CGT dans la rue ce vendredi en Limousin : "en complément des gilets jaunes"

Haute-Vienne, France

Un meilleur pouvoir d'achat. C'est la revendication essentielle portée, ce vendredi, par la CGT pour appeler à cette journée de grève et de manifestation. Le syndicat, qui n'a pas voulu s'associer aux des gilets jaunes depuis le début, rejoint tout de même le mouvement sur ses principaux griefs.

On n'est pas dans le sillage des gilets jaunes" - Arnaud Raffier, secrétaire départemental de la CGT en Haute-Vienne

"Non, on n'est pas dans leur sillage" se défend Arnaud Raffier, secrétaire départemental de la CGT en Haute-Vienne, invité de la matinale de France Bleu Limousin ce vendredi, "cela fait 123 ans que la CGT revendique sur ces questions là. Cette colère des citoyens est juste, la CGT n'a aucun souci avec les gilets jaunes, on est là en complément et contents de voir qu'ils portent nos revendications aujourd'hui".

Les annonces de Macron sont insuffisantes pour la CGT

Les mêmes revendications, avec plus de succès que les syndicats n'en ont eu jusqu'à présent ? Pas aux yeux de la CGT, pour qui les annonces du président de la République ne sont qu'un leurre : "ça ne suffit pas ! " s'insurge le n° 1 de la CGT en Haute-Vienne.

"Ce n'est pas vraiment une hausse du SMIC, ces 100 euros seront donnés sur une prime d'activité qui ne va pas concerner l'ensemble des salariés, ni les fonctionnaires, ni les privés d'emplois ou les gens en grande précarité, donc ça ne convient pas. Il manque une hausse globale des salaires et une vraie revalorisation des pensions pour redonner du pouvoir d'achat aux français" ajoute-t-il.

Sur la vague des gilets jaunes, la CGT a donc bien l'intention de remettre ses revendications historiques sur la table, et dans la rue. "Le gouvernement a joué son jeu, mais il s'est mis les trois quarts de la société à dos" constate Arnaud Raffier, "la seule chose demandée par le peuple c'est de répartir les richesses à leur juste niveau et de pouvoir vivre dignement".