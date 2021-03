La CGT de Camaïeu dénonce les conditions de travail au sein du groupe nordiste

La CGT a distribué des tracts ce vendredi matin devant la boutique Camaïeu de Neuville-en-Ferrain. Le syndicat souhaite alerter les clients sur les conditions de travail des salariés et parle de désillusion, 7 mois après le nouveau départ pris par Camaïeu. Le 17 août dernier, suite à son placement en redressement judiciaire, l'enseigne nordiste de prêt à porter a été reprise par le groupe FIB (Financière immobilière bordelaise). 2.659 emplois avaient pu être conservés sur les quelque 3.100 de l'entreprise fondée en 1984, qui connaissait depuis plusieurs années des difficultés financières.

"Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un mieux du côté des collections, qu'il y a du renouveau sur les produits", reconnaît le délégué syndical Thierry Siwik. "Mais sur le plan social, il n'y a pas de dialogue et les conditions de travail sont de plus en plus difficiles: certaines vendeuses sont seules en magasin et ne peuvent même pas se permettre d'aller aux toilettes. Les heures supplémentaires ne sont pas toujours rémunérées."

Le syndicat envisage, s'il n'est pas entendu, d'aller manifester devant le siège de l'actionnaire, à Bordeaux.