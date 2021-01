La CGT de l'hôpital Nord Franche-Comté appelle les soignants à manifester jeudi à Belfort

"Les personnels et les étudiants sont épuisés et en colère" dénonce la CGT de l'hôpital Nord Franche-Comté. C'est pour l'exprimer que le syndicat appelle "les salariés des hôpitaux, du médicosocial, de l’aide à domicile, de la psychiatrie, des EHPAD, du public comme du privé, les étudiants des métiers de la Santé" et plus globalement la population, à manifester ce jeudi 21 janvier à 10 heures devant la préfecture de Belfort.

Plus de moyens et une augmentation "conséquente" des salaires

Dans un communiqué intitulé "Le Ségur de la santé n'a rien changé", la CGT expose les difficultés à laquelle les différents personnels soignants sont toujours exposés malgré le plan du gouvernement de 2020. Manque de lits, de matériels, de personnels, ayant eu d'après le syndicat, pour conséquence le "confinement total au printemps".

"Le nombre de fuite et de démissions ces derniers mois est inquiétant." - CGT de l'hôpital Nord Franche-Comté

"La surcharge de travail, la mobilité imposée au jour le jour, la mise sous pression constante" aurait par ailleurs augmentées le nombre de démissions des personnels soignants durant cette crise sanitaire d'après le syndicat.

Pour toutes ces raisons, "exigeons un plan de financement dans tous les secteurs de la santé correspondant aux besoins de la population et aux professionnels, garantissant un accès universel aux soins et une prise en charge de qualité pour la population sur tout le territoire" explique la CGT.