La CGT demande la fermeture "temporaire" des unités de production de STMicro à Crolles

La CGT de STMicroelectronics vient d'écrire au Préfet de l'Isère pour demander la fermeture "temporaire" de ses unités de fabrication de semi-conducteurs à Crolles. Une lettre envoyée après une première procédure déclenchée le 18 mars pour "danger grave et imminent", procédure qui a entraîné la mise en place de mesures de sécurité et la réduction des effectifs de 50% sur le site pour limiter les contacts entre les salariés.

Serge Sahaguian, secrétaire de la CGT et membre du CSE de STMicroelectronics à Crolles répond aux questions de Véronique Saviuc

Serge Sahaguian, secrétaire du syndicat CGT chez STMicroelectronics à Crolles répond à Véronique Saviuc Copier

Pourquoi demander la fermeture temporaire des unités de fabrication sur le site de STMicroelectronics de Crolles ?

Serge Sahaguian : Dans une entreprise telle que la nôtre, il faut un temps pour s'adapter et pour mettre en place les conditions qui fassent qu'on soit en mesure de respecter les gestes barrières. La fermeture temporaire permettra de s'organiser efficacement et garantir la santé et la sécurité des salariés. On est une entreprise qui ne fabrique pas des produits de première nécessité, on travaille essentiellement pour l'automobile et la téléphonie. Et s'il y a actuellement de la fabrication de gel hydroalcoolique, c'est en premier lieu pour subvenir aux besoins de l'entreprise.

Quelle est la situation à STMicro à Crolles, qui travaille et dans quelles conditions ?

Serge Sahaguian : On a eu un accord d'entreprise qui organise une activité partielle avec des effectifs réduits. On a une jauge de 700 personnes qui travaillent en même temps, surtout sur les horaires de journée. Par endroit, on n'a pas encore la garantie que les salariés peuvent respecter les gestes barrières au quotidient dans leur travail . Suite à notre procédure de "danger grave et imminent", il y a eu toute une batterie de mesures où la direction a essayé de corriger ces situations.

Que vous disent les salariés, comment ça se passe ?

Serge Sahaguian : Dans un premier temps, ils étaient très inquiets. Maintenant, ils sont plutôt rassurés par les mesures mises en place. Leur problème, maintenant est financier. Ceux qui étaient en maladie ont eu un maintien de salaire mais pas à la hauteur de leurs revenus habituels parce qu'ils ont perdu leur prime. Alors ils préfèrent venir travailler" alors ils viennent travailler.

Est-ce qu'ils viennent travailler avec la "boule au ventre"

Serge Sahaguian : Comme il y a beaucoup de mesures mises en place, ce sentiment tend à disparaître. Mais il reste des problèmes d'organisation où ce n'est pas encore le cas. Par exemple, on prépare des nouveaux environnements de travail, on fait rentrer de nouveaux équipements, et ceux qui participent à la mise en place de ces nouveaux équipements travaillent sans pouvoir respecter vraiment les gestes barrières. Ils sont onze, ils sont rapprochés, ils ne sont pas sereins dans leur travail.

Vous avez des masques pour tous ?

Serge Sahaguian : On a des masques depuis très récemment, il en faut 25000 par semaine. Pour l'instant, apparemment, d'après les informations de la direction, on a des stocks, mais si le confinement devait durer, on se sait pas si on ne sera pas en rupture de stocks.

L'inspection du travail a été saisie mais vous demandez toujours la fermeture temporaire ?

Serge Sahaguian : Oui, le temps de s'organiser efficacement. Notre entreprise est une multinationale qui a les moyens de faire face à cette situation sans faire porter les contraintes uniquement aux salariés. Dans la même période, on a octroyé des dividendes importants en augmentation. On nous met souvent en parallèle avec la survie de l'entreprise, mais avant tout, on doit se soucier de ne pas être source de contamination pour la région. C'est pour ça qu'on a interpellé aussi les maires des communes, parce que beaucoup de leurs administrés travaillent chez ST.