La CGT dénonce la future fusion de la médecine du travail de Dordogne et de Corrèze

Drapeaux et gilets CGT sur le dos, une trentaine de manifestants se sont réunis ce jeudi matin devant les services de santé au travail interentreprises de Périgueux. Un rassemblement qui a réuni des salariés de la médecine du travail mais aussi des manifestants en soutien. Ils dénoncent la fusion des services de santé au travail de Dordogne et de Corrèze, prévue à partir de mars 2022. Selon eux, cette mutualisation des effectifs risquent de provoquer une surcharge de dossiers et de dégrader les conditions de travail. Ils dénoncent également la manière avec laquelle cette fusion a été décidée. Ce projet intervient un an après une première mutualisation entre les agences de Dordogne.

On risque d'augmenter la charge de travail. On est déjà overbookés, stressés en permanence.

"On a déjà vécu la fusion avec Bergerac l'an dernier avec un certain nombre de conflits et de départs, s'inquiète Nathalie Chazalnoel, ergonome à la médecine du travail et représentante CGT. On s'inquiète de nos futures conditions de travail. Les départs ne sont pas toujours remplacés. On risque d'augmenter la charge de travail. On est déjà overbookés, stressés en permanence. J'ai des collègues en pleurs tous les jours." L'ergonome dénonce également une fusion "décidée unilatéralement".

Une pénurie de médecins du travail

La CGT s'inquiète des conditions de santé au travail pour les salariés en générale. "Certains salariés ont déjà les plus grandes difficultés à obtenir des rendez-vous médicaux dans le cadre de leurs arrêts de travail, avec cette mutualisation, ça risque de s'aggraver", dénonce Mathieu Le Roch, membre du secrétaire de l'union départementale de la CGT en Dordogne. Les services de Dordogne suivent 66 000 salariés dans le département.

Pas de suppression de poste, assure le président

Le président du service de la santé au travail, Philippe François, assure de son côté qu'il n'y aura aucun licenciement, les effectifs resteront les mêmes. "Nous faisons face à une pénurie de médecins du travail donc ce n'est pas dans notre intérêt de réduire les effectifs, argumente-t-il. Cette mutualisation est nécessaire pour uniformiser les services et pour nous permettre d'avoir plus de moyens, plus d'expertises et plus de compétences." Actuellement, les services de santé au travail de la Dordogne comptent 55 salariés. Ils seront 137 avec les services de Corrèze à partir de mars 2022.