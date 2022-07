La CGT des facteurs de l'Hérault appellent au droit de retrait en raison de la chaleur

La chaleur qui s'abat sur le département de l'Hérault a aussi des conséquences sur le climat social qui règne dans certaines entreprises. En particulier La Poste ou la tension, comme le mercure est montée d'un cran ces derniers jours. La CGT de la Poste dans l'Hérault appelle l'ensemble des salariés, de la Poste mais aussi des entreprises privées de distribution de colis, à faire valoir leur droit de retrait, si nécessaire.

Sont concernés en 1er lieu, les facteurs, pour qui le syndicat réclame des mesures d'urgence : des tournées de distribution plus tôt le matin, la fin de la coupure de midi imposée, mais aussi des dispositifs permettant aux postiers de se rafraichir (eau fraiche ou glacières).

"Il y a une forme de mépris dans l'attitude de la direction de La Poste par rapport à ses salariés. On ne remet pas en cause la nécessité de distribuer le courrier et du service public. Ça n'a jamais été un problème. Il fut une époque où on commençait très tôt et on finissait beaucoup plus tôt." explique Emeric Bazalgette secrétaire départemental à la CGT de la Poste dans le département de l'Hérault . "Cela ne posait pas de problème. Il y a des enjeux de santé, on a du personnel vieillissant, c'est compliqué et des conditions de travail qui sont extrêmement violentes en ce moment."

Certains directeurs dans des bureaux climatisés doivent mettre la main dehors pour voir s'il fait réellement si chaud !

La CGT affirme que La Poste met en place des mesures de coercition à l'encontre des postiers qui font jouer leur de retrait. "Ça a été le cas sur Saint-Genis du Fesc où on menace les salariés de leur retirer des jours de salaire. Il y a des établissements où la direction se moque éperdument des salariés sans filtre quoi. On a un directeur d'établissement qui nous explique qu'il ne voit pas le problème parce qu'il travaille dans un bureau climatisé et que il doit sortir par la fenêtre pour voir si réellement il fait si chaud que ça ! "

Emeric Bazalgette secrétaire départemental à la CGT de la Poste Copier

La direction de la Poste n'a pas souhaité réagir mais a fait savoir, par un simple communiqué, que des vêtements adaptés, des bouteilles d’eau et gourdes étaient mis à disposition des postiers et que selon les secteurs, des prises de services étaient anticipées pour éviter les heures de fortes chaleurs.