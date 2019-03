La CGT dit NON aux caisses automatiques chez Carrefour à Mondeville

Mondeville, France

"Caisses automatiques, non merci !" C'est le message passé par la CGT Calvados aux clients du magasin Carrefour à Mondeville ce mardi midi. Une quarantaine de personnes, dont des salariés de l'enseigne de grande distribution, se sont rassemblés devant les portes du magasin avant de sensibiliser la clientèle dans la galerie marchande. : "Carrefour a un objectif c'est de mettre des caisses automatiques pour faire des économies sur les salaires, affirme Olivier Lemaire, délégué syndical CGT. Le métier de caissière est en sursis."

La direction de l'enseigne se veut rassurante. "Il y aura toujours de l'humain, assure un porte-parole de Carrefour joint par France Bleu Normandie. Nous voulons laisser le choix au client sur ses possibilités de paiement. Les hôtesses de caisse ne vont pas disparaître. Leur métier va évoluer et nous les accompagnerons." Et les clients dans tout ça ? "Je préfère le contact humain, dit l'un. En caisse automatique, c'est plus rapide, assure une autre. On fait moins la queue." La CGT Calvados annonce qu'il s'agit d'une première action. D'autres pourraient être envisager.