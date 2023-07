La CGT du CHU de Montpellier lance une pétition contre le stationnement payant

La CGT du CHU de Montpellier a lancé une pétition depuis le 11 juillet pour protester contre le stationnement payant dans les rues du quartier Hôpitaux-facultés. La pétition a déjà recueilli plus de 500 signatures.

"Plus de places à l'intérieur"

Maria Camison est aide-soignante au CHU de Montpellier et syndiquée à la CGT, selon elle le stationnement payant est une source d'inquiétude pour les employés du CHU car beaucoup d'entre eux se garent dans ces rues, faute de place dans l'établissement. "Le personnel qui commence le travail à partir de 7h30 ou 8h n'a déjà plus de place à l'intérieur donc il cherche dans les rues aux alentours. Les salariés du CHU n'ont pas de place attitrée", raconte-t-elle. Elle précise même qu'il lui est déjà arrivé de tourner plus d'une heure avant de trouver une place. "On n'est pas du tout serein quand on doit commencer le travail dans ces conditions et qu'on se gare comme on peut en attendant que les places se libèrent dans la journée."

"Les journées de travail durent entre 7h30 et 12h. Vous imaginez payer 12h de stationnement à chaque fois que vous devez venir travailler ? Ce n'est pas normal qu'un agent hospitalier doive payer pour aller travailler", s'indigne l'aide-soignante. Mais ça ne concernera pas seulement le personnel du CHU, il y a aussi les patients, les familles qui viennent voir les personnes hospitalisées et bientôt avec la rentrée ce seront aussi les étudiants qui pourraient être impactés."

La CGT du CHU de Montpellier a demandé un rendez-vous avec le maire pour échanger sur le sujet, sans réponse pour le moment.