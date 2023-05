La CGT du Gard obligée par la mairie de libérer une partie de ses locaux

"Une atteinte aux libertés syndicales". Ce sont les termes employés par Bruno Rivier, le secrétaire général de l'union départementale de la CGT du Gard, pour qualifier l'attitude de la mairie de Nîmes. Dans un courrier envoyé en mai au syndicat, la municipalité lui demande de libérer une partie des bâtiments qu'elle occupe depuis 1985, avenue Georges Dayan. "C'est comme si demain, on disait à la mairie de Nîmes, on va venir habiter dans 30% de vos locaux, donc vous nous le libérez, là, du jour au lendemain et nous, on en prend possession pour en faire autre chose." En l'occurrence, accueillir le syndicat SUD-Solidaires délogé lui aussi de ses locaux du centre-ville par la mairie." Nous, nous ne sommes pas les méchants qui ne veulent pas accueillir une autre organisation syndicale. Nous, ce qu'on veut, c'est le même traitement pour l'ensemble des organisations syndicales du Gard."

Des locaux provisoires qui durent

Une bourse du travail commune à tous les syndicats, comme à Alès, ou Bagnols-sur-Cèze, c'était ce qui avait été promis quand l'ancienne bourse du travail, située près de la place Questel, a fermé, rappelle d'ailleurs Patrick Lescure, membre de l'UD CGT. "On nous avait mis dans les locaux de l'avenue Georges Dayan, dans l'attente de la construction d'une nouvelle bourse du travail. Mise à disposition gratuite de la totalité des locaux, fluides compris et nettoyage des locaux compris. Depuis le 1er janvier 2023, la mairie de Nîmes nous a informé qu'elle ne ferait plus le nettoyage et qu'elle entendait nous faire payer les fluides."

Incompréhensible pour le syndicat, qui indique avoir régulièrement envoyé des courriers à la mairie depuis trois ans pour trouver une solution pérenne. Sans jamais avoir obtenu de réponse. "A l'heure, où on défend un dialogue social renforcé dans ce pays, on ne comprendrait pas que le maire de Nîmes qui est attaché aux valeurs républicaines, puisse procéder de cette façon, confie Bruno Rivier. Il faut qu'on en discute pour rappeler le rôle essentiel qu'on joue auprès des salariés."

D'après la CGT, ce sont 15.000 personnes qui se rendraient chaque année dans les locaux de l'avenue Georges Dayan pour demander des conseils. Elle souhaite qu'une table ronde soit rapidement organisée entre la mairie et l'intersyndicale pour évoquer le dossier.

La CGT est accueillie dans ces locaux depuis 1985 © Radio France - Sylvie Duchesne