La CGT en lutte depuis 5 semaines à l'usine Verallia de Oiry dans la Marne

Oiry, France

A l'entrée du site de Verallia de Oiry, des drapeaux CGT sont installés mais ni la production de verre ni le défilé des camions n'ont cessé depuis le 3 avril. Pourtant, des débrayages hebdomadaires sont organisés à l'appel de la CGT depuis maintenant cinq semaines -un arrêt des machines une heure dans la journée 3 fois dans la semaine- dans cette usine qui emploie près de 155 salariés et qui produit des bouteilles de verre 24 h/ 24, 365 jours par an.

L'usine produit 550 tonnes de verre par jour, dont 85% de bouteilles de champagne

La CGT qui s'inquiétait déjà d'éventuels futurs licenciements, s'inquiète des négociations en cours avec la direction du groupe Verallia France sur les primes, les salaires, les aménagements de fin de carrière et la gestion des inaptitudes. Le syndicat, majoritaire chez Verallia, estime que les acquis sociaux sont en danger alors même que la société Verallia prépare son entrée en bourse d'ici la fin de l'année. "Ils veulent une introduction en bourse d'ici 6 mois, la plus "soft" possible, et nous ce qu'on veut c'est conserver nos acquis, et notamment nos accords d'intéressement... ", explique Damien Delancret, délégué CGT à Oiry.

La question des inaptitudes réglée ?

La CGT de Verallia France souhaite une entrée en bourse "socialement responsable"

Le nouveau mode de calcul des primes -15% du salaire- proposé par la direction pourrait, selon la CGT, faire perdre beaucoup d'argent aux salariés. Et plus globalement, la CGT propose à la direction de Verallia un projet de mise en bourse socialement responsable appelé "Jeroboam". "Socialement responsable c'est avec le moins de casse possible... actuellement on est détenus par le fond d'investissements Apollo qui promet à ses investisseurs 20 % de taux de rentabilité! Nous on veut des gens qui croient en l'industrie française...", souligne encore Damien Delancret. Un rendez vous à la direction du groupe est prévu le 23 mai.

La CGT de Verallia organise des assemblées générales sur tous les sites français du groupe ce vendredi 10 mai. Une assemblée générale aura donc lieu à 12 h devant l'usine marnaise, située dans la zone industrielle de Oiry.