Ce samedi matin, 189 000 abonnés des communes de La Courneuve, Stains et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ont vu leur compteur rester en "heure creuse" après une action de la CGT Energie 93.

Seine-Saint-Denis, France

La CGT Energie 93 a bloqué ce samedi matin les compteurs (gaz et électricité) de 189 000 abonnés des communes de La Courneuve, Stains et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sous contrat heures creuses / heures pleines pour leur permettre de bénéficier du maintien du tarif réduit heure creuse entre 6h et 12h.

Une action en forme de revendication pour le syndicat de l'énergie qui justifie son geste pour dénoncer les hausses successives des tarifs de l'énergie et la dégradation, selon lui du service public.

Fin novembre dernier, la CGT Energie avait coupé le courant sur un poste de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour bloquer plusieurs chaînes de télévision dont BFM, TF1 et Canal +.