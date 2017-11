La CGT Energie a privé d’électricité plusieurs entreprises pendant plus de cinq heures ce jeudi

La CGT Energie a privé de courant plusieurs entreprises ce jeudi, pendant plus de cinq heures. Le syndicat veut peser sur les négociations salariales en cours. Les immeubles des chaînes TF1, Canal plus et BFMTV ont été ciblés, ainsi que des centrales nucléaires et des entreprises aéronautiques.

La CGT Energie a mené plusieurs actions coup de poing ce jeudi, à partir de 10 h. En Île-de-France, les chaînes de télévision TF1, Canal plus et BFMTV ont partiellement été privées de courant : le poste source de Boulogne-Billancourt qui alimente l'Ouest Parisien a été bloqué. L'action s'inscrit dans un mouvement national pour réclamer des augmentations de salaires pour les agents d'Endedis (Ex-ERDF). La diffusion des chaînes n'a pas été perturbée grâce aux systèmes de secours, mais des salariés de Canal plus ont indiqué ne plus avoir d'ascenseur, de lumière ou de chauffage.

Coupure d'électricité géante dans le quartier du Point du Jour à #Boulognebillancourt. Suite à une action de la #cgtenergie , blackout chez Canal (et TF1?) — Ludovic Orsoni (@Ludorsoni) November 30, 2017

Des entreprises de l'aéronautique visées en Gironde

En Gironde, ce sont des entreprises du secteur aéronautique qui ont été ciblées. À Bordeaux, deux géants de l'aéronautique ont été visés. "Nous avons coupé le courant du site Hérakles (Le Haillan) depuis 10h ce jeudi", a affirmé Sébastien Saint-Pasteur. Le responsable CGT Energie en Nouvelle-Aquitaine a aussi affirmé que l'une des deux sources d'alimentation du site EADS-Astrium à Saint-Médard-en-Jalles était également coupée. La direction d'Hérakles a précisé que cette coupure n'a eu aucune conséquence sur la production du site.

Des "baisses de charges" dans plusieurs centrales nucléaires

La CGT Energie a également indiqué à franceinfo avoir effectué "des baisses de charges" électriques sur trois centrales nucléaires : le Bugey (Ain), Saint-Alban (Isère), Cruas (Ardèche). En Isère, un site pétrochimique a été touché : l'entreprise Vencorex sur son site du Pont-de-Claix et une papeterie, celle de Vizille appartenant au groupe Vicat.

Le syndicat assure vouloir reconduire de nouvelle actions "plus fortes" la semaine prochaine.