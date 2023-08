La CGT et le STC alliés pour dénoncer la politique de recrutement des Phares et Balises en Corse

La CGT et le STC dénoncent la politique de recrutement des Phares et Balises en Corse lors d'une conférence de presse

"Un Corse transféré vers le continent, et vice-versa". C'est ainsi que la situation est résumée par la CGT et le STC ce mercredi 2 août à l'occasion d'une conférence de presse à Ajaccio. Un cas particulier qui "reflète une situation assez courante", dénoncent les deux syndicats, alliés pour réclamer de l'armateur Phares et Balises, basé dans le Finistère, qu'il revoit sa copie et embauche le salarié Corse qui assure, depuis près de 3 ans, des remplacements en CDD.

"Un marin corse de l'Armement des Phares et Balises s'est vu refuser sa candidature au poste de CDI de marin au centre de balisage d'Ajaccio", écrivent les deux syndicats dans un communiqué, précisant que ce dernier "est en CDD depuis novembre 2020, avec des contrats successifs, dans la même catégorie d'emploi". "À compétences égales, c'est un CDI de Cherbourg qui a été choisi".

C'est notamment le calcul de l'ancienneté du marin corse qui aurait posé problème, expliquent la CGT et le STC, dénonçant une prise en compte partielle de celle-ci à cause du statut précaire du marin. Ce dernier s'est vu proposer un nouveau CDD, à Marseille. "Inadmissible", estiment les deux syndicats, qui dénoncent une discrimination et réclament de l'armateur qu'il revoit sa copie, dans quoi ils "prendront leurs responsabilités".

Le siège de l'armement des phares et balises n'a pu être joint.