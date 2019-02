La CGT et les gilets jaunes s'unissent dans une manifestation au Havre

Des grèves et des manifestations ont lieu partout en France ce 5 février 2019. Au Havre (Seine-Maritime), plus de 2000 syndicalistes CGT, mais aussi des gilets jaunes ont défilé dans les rues.

Au Havre, gilets jaunes et syndicalistes étaient plus de 2000 manifestants à la mi-journée.

Le Havre, France

L'appel national à manifester ce mardi 5 février, lancé par les syndicalistes de la CGT, a été entendu au Havre (Seine-Maritime). À la mi-journée, ils étaient plus de 2000 manifestants selon la police (et plus de 5000 selon la CGT) dans les rues de la ville, à réclamer un plus grand pouvoir d'achat et une meilleure justice sociale.

Désormais plus de 2000 manifestants au #Havre. Gilets jaunes et syndicats côte à côte. #greve5fevrierpic.twitter.com/tX9Ee4inax — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 5, 2019

Le cortège est parti vers 10h30 de la Chambre de commerce et d'industrie, située aux environs des Docks du Havre. Quelques drapeaux du Parti communiste français (PCF) et de l'Union syndicale Solidaires sont visibles, mais ce sont surtout les gilets rouges de la CGT qui sont en évidence. Les gilets jaunes sont présents, mais en moins grand nombre.

Union inédite ... et controversée

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre dernier, c'est la première fois qu'une action est organisée conjointement avec des syndicats. Pour certains, c'est un gage d'organisation et de meilleure force de frappe que de se joindre à l'action syndicale. "Qu'on soit jaune ou qu'on soit rouge, on doit s'unir et faire la grève générale", glisse un manifestant.

"Je n'ai pas confiance en les syndicats."

Pour d'autres, cette convergence n'est pas bénéfique au mouvement. "Je n'ai pas confiance en eux", assume un autre. "Les syndicats sont trop proches du pouvoir."

Certains gilets jaunes ne voient pas d'un oeil les syndicats. "Je n'ai pas du tout confiance en eux, ils sont trop proches du pouvoir", dit une gilet jaune au Havre.#greve5fevrierpic.twitter.com/1MbvtogkFj — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 5, 2019

Manifestation et cortège obligent, le trafic a été perturbé dans les environs du Havre dès le milieu de la matinée. Mais la situation est à la normale, vers 12h30. Difficultés également aux entrées du Havre, devant le stade Océane et près du rond-point de la raffinerie Total, où les portuaires et les dockers ont manifesté en début de matinée.

D'autres manifestations prévues en Seine-Maritime et dans l'Eure

Cet appel à la grève générale et aux manifestations a aussi des conséquences ailleurs en Seine-Maritime et dans l'Eure. Des gilets jaunes et des syndicalistes se sont mobilisés sur le rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray dans la matinée, mais aussi sur le rond-point de la Motte à Rouen.

Petits soucis à Rouen sur le réseau de transports en commun Astuce : le service s'arrête à 19h40. Des débrayages dans les hôpitaux de Rouen, le Havre et Évreux sont également annoncés.

