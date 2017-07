La CGT à la rencontre des travailleurs saisonniers dans l'Allier

La caravane de la CGT s'est arrêtée ce vendredi dans l'Allier pour informer les travailleurs saisonniers de leurs droits. Temps de travail, rémunération, certains salariés ne regardent pas leur contrat de travail.

Tee-shirt rouge, casquette rouge, couleur de la CGT, les membres du syndicat ont fait deux arrêts dans l'Allier ce vendredi pour informer les travailleurs saisonniers de leur droit. Le premier, au parc d'attraction le Pal, le deuxième dans le centre de Vichy. Les syndicalistes ont fait le tour des restaurants, des cafés sur les bords de l'Allier pour déposer des guides et des tracts.

Une prise de contact

Pas vraiment le temps de discuter avec les saisonniers, souvent en plein service, mais ce n'est pas le but pour Laurent Indrusiak, secrétaire général de la CGT dans le département de l'Allier : "Quand on arrive c'est souvent la prise de poste, les salariés n'ont pas vraiment le temps et puis ils sont un peu gênés mais c'est une prise de contact". Très souvent, explique Laurent Indrusiak, "les saisonniers nous appellent quelques jours après, voir quelques semaines après pour qu'on les aide". La plupart du temps les problèmes rencontrés par ces travailleurs concernent le temps de travail ou la rémunération selon Fabian Laude, responsable de la CGT à Vichy : "Cela va être par exemple, dans la restauration, des heures supplémentaires qui ne sont ni récupérées ni payées".

Des recours possibles même après la fin du contrat

Dans un café sur les bords de l'Allier, Perrine travaille ici pour quelques mois. la jeune femme de 27 ans fait les saisons depuis dix ans. Elle récupère le guide sur les droits des saisonniers distribué par la CGT. Avant de signer son contrat, elle s'est renseignée sur internet : "j'ai récupéré mon contrat avant, je l'ai étudié et comme il était dans les normes, que tout était légal, je l'ai signé". Une démarche rare selon Fabian Laude : "Beaucoup de saisonniers sont des jeunes, des étudiants. Ce sont souvent leur premier emploi. Ils sont tellement content d'avoir décrocher un travail qu'ils ne regardent pas leur contrat". Une fois le contrat signé, s'il y a des irrégularités, il est toujours possible de saisir les Prud’hommes explique Fabian Laude mais c'est beaucoup plus simple si le travailleur saisonnier connaît ses droits avant de signer.

La caravane des saisonniers de la CGT sera ce lundi 10 juillet à Clermont-Ferrand.