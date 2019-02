La CGT menace de faire grève dans deux stations de ski de Savoie

Certains pisteurs-secouristes et personnels des remontées mécaniques s'estiment mal payés à La Plagne et aux Arcs. Ils menacent de ne pas travailler pour les vacances de février.

La Plagne, Aime, France

FO et la CGT ont levé leurs menaces sur toutes les autres stations de la Compagnie des Alpes - Val d'isère Tignes, Méribel, Peisey Vallandry, Flaine (Grand Massif), Morillon, Les Ménuires, les 2 Alpes, Serre Chevalier - après avoir obtenu une augmentation de la prime Macron (450 ou 600 euros).

Mais la CGT des Arcs et de La Plagne maintiennent la pression car les pisteurs secouristes et personnels de remontées mécaniques estiment être sous-payés.

Les valises d'argent aux Savoyards !

Dominique Thomas , pisteur secouriste depuis 40 ans aux Arcs (qui fête 50 ans cette année) , délégué CGT, a claqué la porte des négociations sur les augmentations salariales. La direction avait proposé une augmentation de 2 %, or la CGT réclamait 2, 2 %.

Quand on fait remarquer que la différence n'est pas énorme, le délégué objecte que "ce sont les bénéfices qui sont énormes, les actionnaires ont touché 30 % de dividendes en plus. Les Arcs sont devenues les doigts dans le nez la troisième station de ski et on n'a que les miettes."

Aujourd'hui, Dominique Thomas fait monter les enchères en disant qu'il demande encore plus que + 2,2 % . Et de conclure : "Les valises d'argent qui partent sur Paris pour les actionnaires, on va les faire redescendre en Savoie pour les Savoyards, pour les travailleurs."

Contexte douloureux à La Plagne

Pour Christophe Dupuy, délégué CGT La Plagne , les revendications sont d'autant plus sensibles qu'un pisteur de 54 ans est mort en intervention le 30 janvier dernier, emporté dans une avalanche alors qu'il sécurisait une piste avec un collègue. "C'était plus qu'un collègue, un copain. Il est parti alors qu'il faisait son travail. Bien sûr le risque zéro n'existe pas. Mais la sécurité n'a pas de prix. Et quand on voit les profits colossaux de la station, il faut vraiment que la répartition soit plus juste."