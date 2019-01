La CGT Précaires occupe les locaux de Pôle Emploi à Andrézieux-Bouthéon

Une soixantaine de membres de la CGT Précaires et Privés d'emploi a investi, ce mercredi matin, les locaux de Pôle Emploi à Andrézieux-Bouthéon. Le lieu abrite un centre de contrôle de recherche d'emploi. Un organisme qui, selon le syndicat, sert plus à radier les chômeurs qu'à les aider.

Ce mercredi matin, la CGT Précaires et Privés d'emploi a lancé une action surprise en occupant les locaux de Pôle Emploi à Andrézieux-Bouthéon. Selon le syndicat, une soixantaine de personnes a investi ce lieu, pas choisi au hasard. Le site d'Andrézieux abrite un centre de contrôle de recherche d'emploi. Autrement dit, un lieu où l'on vérifie que les chômeurs sont bien dans une démarche active pour solliciter une embauche auprès de différents employeurs.

La CGT y voit plutôt un organisme dont la mission serait de radier de plus en plus de chômeurs des listes de Pôle emploi. Raymond Verdier, le responsable du la CGT Précaires à Saint-Etienne et dans la Loire, qui est sur place, à Andrézieux, cite le cas de demandeurs d'emploi qui auraient été radiés malgré de véritables candidatures auprès des entreprises.

La soixantaine de personnes qui occupent le centre d'Andrézieux demande à voir le directeur régional de Pôle Emploi. Les gendarmes sont sur place.

