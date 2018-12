La CGT réclame une prime de fin d'année pour les salariés Amazon de Saran

Saran

Total, Orange, Altice ou encore Carrefour. Plusieurs grandes entreprises françaises ont déjà répondu favorablement à l'appel lancé lundi dernier par Emmanuel Macron pour offrir une prime exceptionnelle de fin d'année à leurs employés. On sait désormais que cette prime pourra atteindre les 1.000 euros pour les salariés gagnant moins de 3.600 euros nets par mois. Elle sera totalement défiscalisée et exonérée de toute charge sociale.

Et pourquoi pas Amazon ?

Dès le lendemain des annonces du Président de la République, le syndicat Cgt du site Amazon de Saran a donc écrit à sa direction. " Il n'y a pas de raison qu'on ne touche pas cette prime Macron nous aussi" explique Khaled Bouchajra, le délégué Cgt du site. " On réclame 1.000 euros. C'est _supportable pour une multinationale comme Amazon_." Seulement, pour l'instant, le géant américain de la vente en ligne n'a pas répondu aux sollicitations de la Cgt.

Amazon profite de l'effet "Gilets Jaunes"

Pour la Cgt, cette prime se justifie encore plus cette année que les autres fois. " On n'a pas encore de chiffres exacts mais à cause des gilets jaunes et des blocages, le e-commerce a explosé de + de 40% ces dernières semaines. Et forcément, Amazon en profite bien !!" renchérit Khaled Bouchajra. Amazon est l'un des leaders en France de la vente en ligne, avec près de 20% du marché. Le site de Saran compte 1.600 salariés à l'année et plus de 2.000 intérimaires sur la période de fin d'année.