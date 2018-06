Montbéliard, France

L'initiative est originale : au lieu de procéder à une manifestation classique, la CGT Energie Franche-Comté Nord a décidé jeudi 28 juin d'installer un bureau et un conseiller clientèle dans la rue. L'objectif : montrer que le magasin EDF dédié au service client manque aux Montbéliardais.

Ça manque énormément - Alexis, chargé de clientèle

Une simple table en kit posée sur le trottoir, un ordinateur portable et une connexion 4G ont suffit pour attirer en quelques heures plus d'une dizaine de clients EDF sur la place Denfert-Rochereau. Une heure après le début de la manifestation, Alexis, conseiller clientèle EDF, s'était déjà occupé du cas de sept clients : "Ça marche plutôt bien. Ils sont très contents d'avoir une personne physique en face, pour leur expliquer leur facture ou trouver une solution à leur problème. Plutôt que de passer par le téléphone, où il y a beaucoup d'attente, où parfois il est compliqué de de se comprendre."

Cet employé ressent cette attente au quotidien. A Mulhouse, dans le centre d'appel où il travaille, les clients lui demandent souvent s'il existe un magasin à proximité.

Aucun centre d'accueil EDF en Bourgogne-Franche-Comté

Pendant qu'Alexis s'occupe des quelques clients qui font la queue pour obtenir de l'aide, des employés EDF et les délégués syndicaux CGT entament le dialogue avec les passants. Beaucoup s'arrêtent et se sentent concernés. "J'aime bien avoir une personne en direct, avoue Marie-Hélène, cliente EDF. On est obligé passer par internet ou par téléphone si on veut se faire aider de nos jours !"

La CGT fait signer une pétition pour la réouverture du magasin EDF à Montbéliard © Radio France - Simon Cardona

La CGT compte envoyer en fin de journée les résultats de cette manifestation aux élus locaux, à la direction d'EDF et au gouvernement : la pétition a réuni 287 signataires ; 25 clients ont rencontré le conseiller clientèle pour se faire aider. Le syndicat réclame qu'au moins un magasin par fournisseur d'énergie soit ouvert dans le département. Depuis avril, le syndicat réclame un "nouveau service public de l'électricité et du gaz".