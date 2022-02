La CGT veut porter plainte contre la direction de la clinique Bonnefon à Alès

Le conflit s'enlise à Alès à la clinique Bonnefon. Voilà presque un mois qu'une grève a été lancée. La CGT annonce ce mardi son intention, en plus, de déposer plainte contre la direction de la clinique Bonnefon et le groupe ELSAN, propriétaire de l'établissement. Le syndicat a écrit au procureur de la république de Nîmes. Dans ce courrier, la CGT affirmer constater "que la durée journalière légale du travail n’est pas respectée. De plus nous avons la quasi-certitude que la durée légale hebdomadaire ne l’est pas non plus".

En voici la teneur : "Pour votre information : Le weekend du 05 et 06 février 2022, une Infirmière diplômée d’État (IDE) et une Aide-Soignante (AS) de médecine ont fait 25 heures de présence, dont 24 heures de travail. Le 09 février, une AS a travaillé 17 heures aux urgences. Les journées du 11 au 12 février 2022 l’AS de soin continu a fait 25 heures dont 24 heures de travail. Les journées du 12 et 13 février 2022 les IDE et AS de médecine ont fait 25 heures de présence dont 24 heures de travail ! le 21 février 2022, une AS aux urgences et une IDE de médecine réaffectée en chirurgie on fait 15 heures de travail".

"Au-delà de l’illégalité de cette pratique, cela est extrêmement dangereux pour la santé des salariés et la sécurité des soins des malades. Comment peut-on être lucide et ne pas faire d’erreurs après 24 h de travail sans dormir ? Comment ne pas risquer de s’endormir d’avoir un accident de la route ou de faire une erreur envers un malade quand en plus de travailler 24h d’affilée on dépasse les 48H heures hebdomadaires ?" CGT, (communiqué)

La veille, ce lundi, la direction a annoncé être contrainte, en raison de ce mouvement de grève, de transférer ses 17 patients hospitalisés vers d'autres établissements. De nouvelles négociations entre syndicat et direction sont attendues de mercredi à vendredi.