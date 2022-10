La Chablisienne, une coopérative viticole moderne qui représente un quart du volume de production de Chablis

70 salariés, plus de 250 vignerons sociétaires, 1250 hectares de vignes et 8 millions de bouteilles par an : la Chablisienne est la plus importante coopérative de l'appellation Chablis. Visite guidée dans les coulisses de cette institution locale, fondée en 1923.

Damien Leclerc, directeur général de la coopérative (à gauche) et Christophe Race, viticulteur et président, devant le vaste entrepôt qui abrite notamment la cuverie. © Radio France - A.W. La cave coopérative viticole la Chablisienne , dont la majeure partie des installations est située sur le territoire de la commune de Chablis, produit une trentaine de cuvées différentes, réparties en AOC Petit Chablis, Chablis, Chablis 1er cru et Chablis grand cru. Une PME qui a réalisé plus de 51 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 mais qui est toujours régie par un mode de gouvernance collégial, puisqu'elle appartient à ses associés, les vignerons qui apportent leur récolte. ⓘ Publicité 2022, une belle récole pour un grand millésime Les grappes de raisins issues de différentes parcelles sont vinifiées sur un seul site, à Chablis, dans une cuverie moderne, semi-enterrée. Un bâtiment dont la façade, vitrée, laisse voir les impressionnante cuves de 10 mètres de haut, dont la capacité est de 1200 hectolitres. D'autres cuves de différents contenants, moins importants, permettent de s'adapter aux volumes de production limités des grands crus et des premiers crus. loading Vincent Bartement, œnologue de la Chablisienne : « On a une capacité de cuverie qui nous permet de garder longtemps – c’est-à-dire plusieurs mois – les vins sur les [lies] fines pour vraiment les faire mâturer, les structurer et garder un vin d’un millésime sur l’autre. (…) C’est un vrai avantage en tant que vinificateur. » Le vin est enfin dans les cuves, la vinification suit son cours, Vincent Bartement et son équipe sont à pied d'œuvre. © Radio France - A.W. Les professionnels de la Chablisienne, des viticulteurs à l'œnologue, sont ravis : malgré des conditions climatiques extrêmes, il a plus quand il le fallait, et la vendange 2022 a permis de récolter un grand volume de raisins de très bonne qualité : le millésime 2022 est prometteur. En ce mois d'octobre, les cuves sont remplies, le vin fermente lentement. Le bruit assourdissant des jets de nettoyeurs haute-pression résonne dans le vaste bâtiment de la cuverie : après les vendanges, vient le temps du nettoyage. Beaucoup plus calme, le chai abrite 400 futs de bois, dans lesquels sont élevés une partie des grands crus et des premiers crus. Le chai dispose de barriques de différents contenants, fabriqués à partir de différents types de chênes, au moyen de "chauffes" plus ou moins longues : ces caractères apportent des propriétés variées. © Radio France - A.W. Une fois la vinification terminée, les vins sont embouteillés dans une autre partie des installations de la Chablisienne, la salle de production, où travaillent 11 personnes. Quand les impressionnantes machines sont en marche, le volume sonore est très puissant, 85 décibels. Les ouvriers et techniciens disposent de protections anti-bruit. Johan Mouny, directeur de production et responsable sécurité. © Radio France - A.W. Autre partie importante de l'activité de la coopérative viticole, la logistique. Ce service gère les approvisionnements, bouteilles, cartons, bouchons et prend en charge la livraison aux clients, particuliers comme professionnels. Gauthier Amelin, directeur d'exploitation, en charge de la logistique, devant un mur de palettes de bouteilles vides, un élément essentiel mais de plus en plus rare et cher. © Radio France - A.W. La Chablisienne, ce sont aussi deux vitrines commerciales dans le département de l'Yonne, à Vézelay et sur le site principal de Chablis, qui a été réaménagé en 2018. Une cinquantaine de références sont proposées à la dégustation et à l'achat, de la demi-bouteille jusqu'au mathusalem (6 litres, soit 8 bouteilles de vin). Sylvie Joublin, employée au caveau, vous accueille pour la dégustation. © Radio France - A.W. L'espace de vente de Chablis s'étend sur 130 m2. © Radio France - A.W. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !