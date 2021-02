La chaîne d'assemblage de l'A321 à Toulouse, le projet est de nouveau sur la table

Le projet d'une chaîne d'assemblage de l'A321 à Toulouse est relancé. La direction du groupe à Toulouse affirme que ça n'est pas d'actualité mais on sent que ce dossier est surtout politique et sensible. Le patron d'Airbus pourrait se positionner dans les prochaines semaines.

La chaîne d'assemblage de l'A321 à Toulouse est un sujet particulièrement épineux en ce moment. Le dossier a refait surface ces derniers jours, notamment dans la presse. Il s'agit du projet de ligne d'assemblage de l'A321 non pas en Allemagne mais à Toulouse. D'après certains médias, il est même question que les premières livraisons se fassent d'ici 2023. Pour autant, le groupe à Toulouse dément et maintient que le dossier de l'A321 à Toulouse n'est pas d'actualité.

C'est compliqué de croire Airbus parce qu'on sait que des discussions sont en cours et qu'on marche sur des oeufs. Un salarié qui travaille en Allemagne, à Hambourg où l'A321 est actuellement assemblé, explique qu'une réunion s'est tenue en ce début de semaine avec le directeur du programme. Dans la salle, un employé a demandé où en était le dossier sur la création d'une ligne d'assemblage à Toulouse. Le directeur aurait répondu que le sujet était fortement discuté en ce moment, et qu'une annonce n'allait pas tarder à arriver, qu'elle soit positive ou négative.

À Toulouse, le discours tenu est légèrement différent. La communication affirme que ça n'est pas du tout d'actualité et que le dossier reste gelé tant que la situation liée à l'épidémie de coronavirus n'évolue pas. Le sujet semble très sensible et très politique parce qu'il s'agit d'un bras de fer entre la France et l'Allemagne, entre Toulouse et Hambourg. Cela prend donc du temps. Mais ça pourrait se décanter prochainement, la semaine prochaine un comité européen doit se tenir et le patron d'Airbus, Guillaume Faury, sera présent. Les syndicats comptent bien lui demander de se positionner.

En 2020 au moment où Airbus annonçait que le projet se ferait à Toulouse, le groupe évoquait 500 à 600 emplois créés par cette chaîne d'assemblage. Ces avions seraient assemblés dans l'usine Jean-Luc Lagardère, à la place des A380.