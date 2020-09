La CGT annonce que l'enseigne Top Office, qui produit du mobilier et des fournitures de bureau, va fermer six sites et supprimer 105 poste. Le magasin de Portet-sur-Garonne, au sud de Toulouse, fait partie des magasins concernés.

La chaîne Top Office ferme six magasins en France dont celui de Portet-sur-Garonne

Six magasins Top Office vont fermer en France, c'est ce qu'a annoncé mercredi la CGT. Selon le syndicat, l'enseigne qui produit des meubles de bureaux et des fournitures prévoit de supprimer 105 postes, soit un tiers des effectifs. Le site de Portet-sur-Garonne fait partie des magasins qui fermeront, tout comme ceux de Bondy, Lampertheim, Mérignac, Brest et Le Havre.

La CGT écrit dans son communiqué : "Sous couvert de la crise sanitaire, c'est un autre modèle économique qui voit le jour de (105) postes supprimés, la disparition totale de deux métiers (réceptionnaire et hôte de caisse), la fermeture de six magasins en France et la réorganisation des services centraux par leur désorganisation." Dès aujourd'hui, l'intersyndicale appelle à une grève illimitée pour dénoncer "la destruction de l'emploi alors qu'aucune autre solution n'a été exploitée ni recherchée".