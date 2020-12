La Chaiserie Landaise à Peyrehorade : du 100% Fabriqué dans les Landes

La fabrication artisanale de sièges en bois est au cœur de l’activité de l’entreprise de Peyrehorade. Tout est produit localement, avec une démarche éco-responsable, et avec une manière de se réinventer.

Depuis 1850, la famille Hayedot est dans la chaise. Aujourd’hui, c’est la 5ème génération qui a repris le flambeau en 2005 à Peyrehorade. Marie-Pierre et Karine sont à la tête de l’entreprise qui compte 9 salariés. A leur arrivée, les deux sœurs ont imaginé une collection 100% made in Landes, mais de style moderne, contemporain et design. Pour sortir du traditionnel, à savoir un style landais ou Louis Philippe, elles ont fait appel à des designers.

« On a su très vite qu’il fallait se réinventer. » - Marie-Pierre Hayedot

Leur vision et leur audace, permettent à l’entreprise de se démarquer. « Maintenant, on vient nous chercher pour notre savoir-faire, pour un look, un design ». Pour la petite histoire, la Chaiserie Landaise fabrique en ce moment des chaises pour un décor de cinéma aux Etats-Unis.

L’une de ses forces est de fabriquer tout en local. Cela permet de préserver des emplois rappelle Marie Pierre Haydot. L’entreprise s’inscrit également dans une démarche éco-responsable dans la fabrication des meubles.

La crise impacte l’activité

La situation n’est pourtant pas facile, en raison de la crise sanitaire et économique. Une partie de sa clientèle est très impactée : les hôtels, les restaurants. Cela a des conséquences sur l’activité de l’établissement landais. Mais heureusement, l’entreprise de Peyrehorade compte sur les particuliers qui, dernièrement, pour beaucoup découvrent ce savoir-faire. Concernant l’année à venir, Marie-Pierre reste à la fois réaliste et optimiste : « 2021 risque d’être compliquée, mais on va y arriver. »

Un label et un projet

La Chaiserie Landaise a obtenu le Label Entreprise du Patrimoine Vivant, un label délivré par l’état : il permet de distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Il donne une reconnaissance. Ce sont aussi des retombées pour les appels d’offres. L’entreprise de Peyrehorade peut se voir confier des chantiers de restauration historique. Seules 1300 entreprises ont cette distinction en France.

Toujours dans l’idée de se réinventer, les sœurs Hayedot ont un projet : la création d’une nouvelle marque, avec des produits modernes, et surtout frais confie Marie-Pierre Haydot .

« Il faut un moral de fer et toujours se réinventer »

