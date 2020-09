La chaleur estivale qui joue les prolongations en France en cette mi-septembre a un impact sur la récolte de pommes en Deux-Sèvres. Dans les vergers de Gâtine, les pommiers sont moins fournis, les fruits plus petits, mais plus sucrés. Cette année 2020 sera donc une saison mitigée.

La chaleur affecte les vergers de Gâtine : les récoltes de pommes seront moindres et les fruits plus petits

Cet été qui joue les prolongations pose des problèmes dans les vergers de Gâtine : trop de chaleur, c'est des fruits qui ne grossissent plus ! Or en Gâtine, la récolte de pommes a commencé. Fin août pour les variétés précoces type Gala, Elstar, Reine des Reinettes ou Honey-Crunch. Et en ce moment pour le gros de la récolte avec les golden notamment. La Gâtine poitevine, c'est 800 hectares de vergers (pommes et poires), 40.000 tonnes de fruits récoltés chaque année et une quarantaine de producteurs, (dont une vingtaine de grosses structures spécialisées uniquement en arboriculture. A quoi va ressembler cette récolte 2020 ? La sécheresse estivale et l'arrière-saison presque caniculaire a forcément un impact sur la maturation des pommes et sur leur récolte.

Moins de fruits que l'an dernier

Jacques Perrochon, lui aussi s'attend à une saison correcte en terme de qualité, mais moins bonne en terme de quantité. Cet arboricuteur gère 17 hectares à Clessé, et il est vice-président des producteurs de fruits des Deux-Sèvres. "L'an dernier, on a eu une très grosse récolte. Avec une surproduction de +10, +15%. Là on aura sans doute -10 à-15% de récolte. Disons qu'on va retomber sur une saison normale pour certaines variétés", explique-t-il.

Des pommes plus petites mais plus sucrées

Hervé Desnoues, lui, est arboriculteur à Allone, au sud-ouest de Parthenay. Il possède 11,5 hectares de pommes et 1,5 de poires. Et il le voit déjà sur ce début de saison, la récolte sera moindre cette année :il pense atteindre 70% seulement de son potentiel de production. Moins de fruits et des fruits plus petits. La faute aux fortes chaleurs.

Avec des températures très élevées, les arbres se mettent en réserve et bloquent le grossissement des fruits.

Mais ces fortes chaleurs ont tout de même un point positif, puisqu'elles rendent le fruit plus sucré, ajoute le producteur de pommes.

Moins de besoins en main d'oeuvre

Mais qui dit moins de fruits, dit aussi moins de besoins en main d'oeuvre. Si l'an dernier cet exploitant deux-sévrien a dû recruter 60 saisonniers (français et espagnols) pour la cueillette, cette année, les 25 personnes recrutées en France suffiront largement. Avec la baisse des récoltes, la plupart des producteurs ont trouvé suffisamment de main d'oeuvre cette année, notamment française. Pas assez de travail pour les saisonniers espagnolssans compter l'impact covid. Mais certains gros producteurs ont encore des postes à pourvoir dans la cueillette de pommes à Secondigny ou à Vernoux par exemple.