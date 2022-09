La Chambre de métiers de l'Indre aide les entreprises à réduire la consommation d'énergie

Comment réduire la consommation d'énergie et aussi les factures ? C'est un véritable enjeu pour les entreprises en ces temps difficiles. La Chambre de métiers et d'artisanat de l'Indre accompagne les professionnels.

Si des structures existent pour aider les particuliers à réduire leurs factures d'énergie, il est aussi important de soutenir les entreprises en ces temps difficiles. C'est à elles que le gouvernement demande le plus d'efforts : 10% de réduction de leur consommation d'énergie en septembre. Un accompagnement est proposé par la Chambre de métiers et d'artisanat de l'Indre. "Je peux conseiller les artisans sur les réglementations ou les bonnes pratiques. J'effectue aussi des diagnostics auprès des entreprises pour avoir des pistes d'économies et de réduction de l'impact environnemental", explique Delphine Glutron, chargée de la transition énergétique à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Indre.

Des initiatives pour réduire la consommation et donc la facture

Les conseils ne manquent pas pour essayer de faire baisser les dépenses. "Sur l'énergie, on peut participer à un groupement d'achat sur l'électricité pour diminuer les coûts. Il existe des aides financières. Par exemple, les boulangers ont pu avoir un soutien pour changer leur four à gaz ou à fioul en un four électrique. Cela facilite les investissements", poursuit Delphine Glutron, invitée de France Bleu Berry ce mercredi.

Une prise de conscience qui ne date pas d'hier. "Beaucoup d'entreprises appliquent déjà plusieurs bonnes pratiques. Certaines sont passées à l'éclairage LED, d'autres font attention à bien respecter le tri des déchets et à réduire leurs quantités de déchets", conclut la chargée de la transition énergétique à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Indre.