La Chambre des métiers d'Alsace lance les "Rendez-vous de la reconversion professionnelle"

Si vous souhaitez changer de métier, la Chambre de métiers d'Alsace vous donne rendez-vous pour vous aider à construire votre projet de reconversion. Les 1ers "Rendez-vous de la reconversion" ont lieu ce vendredi 13 mai de 12h à 19h au siège de la CMA, au 30 avenue de l'Europe à Schiltigheim. L'occasion de rencontrer des professionnels de nombreuses branches, des représentants des organismes de formation et les conseillers et experts en reconversion de la CMA.

Ce salon doit permettre d'accélérer les démarches pour établir son projet de reconversion. La Chambre des métiers d'Alsace affirme que "les visiteurs vont économiser quinze jours de démarches en deux heures". Les interlocuteurs nécessaires à la fondation d'un projet de reconversion seront présents au siège de la CMA Alsace : Pôle Emploi, les missions locales, les CFA et organismes de formation. les opérateurs de compétences (Opco), des agences en conseil et stratégie, le dispositif Transition Pro Grand Est, des coachs professionnels et des représentants des branches professionnelles. L'objectif est de permettre aux futurs reconvertis de faire le point sur leurs compétences, les formations dont ils pourraient avoir besoin, les financements, l'accès aux aides publiques, etc.

La Chambre des métiers d'Alsace affirme accompagner 1 500 personnes en reconversion professionnelle, un record. L'organisme indique la création de 7 000 entreprises artisanales en 2021.

Ces "Rendez-vous de la reconversion" ont lieu dans toutes les CMA de la région Grand Est.

