La Chambre des métiers de Corse craint une réduction du financement public de l'apprentissage

Réduire de 5% le financement public des contrats d'apprentissage ? C'est l'une des recommandations formulées par France Compétences, l'autorité nationale unique de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Objectif : Faire des économies, dans un système largement abondé par les subventions d'Etat. Un point de vue partagé par le gouvernement, qui vise pourtant le million d'apprentis par an ; sachant qu'en 2022, le nombre de contrats d'apprentissage signés a franchi les 800 000. Cette baisse d'intervention annoncée pour la rentrée prochaine n'est en revanche pas du goût des Chambres des métiers. Celle de Corse estime une moins-value potentielle de 120 000 €. Ce qui mettrait en péril la qualité des formations.

"On veut nous amputer encore de fonds qui sont nécessaires et essentiels au bon fonctionnement de la CMA de Corse et des CFA”, Jean-Charles Martinelli, président de la Chambre des métiers de Corse

“C'est assez paradoxal parce qu'on prône l'apprentissage et on sait qu'il est pourvoyeur d'emplois" explique Jean-Charles Martinelli, le président de la Chambre des Métiers de Corse, invité de la rédaction de France Bleu RCFM ce jeudi 20 juillet*. "En contrepartie, on retire des financements qui sont bénéfiques puisqu'on sait que nous, dans nos CFA, quand nous formons nos jeunes, ils sortent et intègrent l'entreprise à hauteur de 80%. Donc nous nous avons du matériel à disposition, on connaît une inflation très dure en ce moment, on sait que le coût ou le surcoût que nous avons depuis 2021 est à hauteur de 18%, ce qui impacte lourdement nos formations. Et on veut nous amputer encore de fonds qui sont nécessaires et essentiels au bon fonctionnement de la CMA de Corse et des CFA”.*

"Nous allons être à peine équilibrés, voire plutôt déficitaires", Xavier Luciani, directeur du CFA de Furiani

Pour Xavier Luciani, le directeur du CFA de Furiani : “Ce n'est plus ni moins que le revers de la médaille, la rançon de la gloire, à savoir que, d'un côté, on veut booster et valoriser ce dispositif de formation par la voie de l'apprentissage en disant que c'est vraiment la panacée -si je puis dire- pour développer l'emploi, pour faire des emplois immédiatement opérationnels grâce à l'alternance et, d'un autre côté, dire en même temps : "il y en a trop, on ne sait plus comment payer". France Compétences qui dit : "nous, on n’arrive plus à équilibrer nos comptes", alors là-dessus, l'État a soutenu, a subventionné, pendant 2 ans et se pose la question, jusqu'à quel point, effectivement -alors que l'actuel gouvernement veut dépasser le million de contrats d'apprentissage- comment peut-on arriver à gérer le succès ? Et en même temps l'assumer si demain la prise en charge des contrats d'apprentissage baisse de nouveau de 5%. Ben vous allez vite comprendre que nous allons nous retrouver en difficulté. Nous allons être à peine équilibrés, voire plutôt déficitaires”.

"Il faut revoir la copie"

*"*On est interrogé par cette mesure qui tombe comme un couperet pour les petites chambres comme la nôtre et le CFA que nous avons à faire fonctionner" poursuit Jean-Charles Martinelli. *“*Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de France est monté au créneau, a demandé audience au président de la République et aux services compétents pour revoir la copie".

Et le président de la Chambre des métiers de Corse d'ajouter : “La solution -si un telle mesure est mise en place" serait de se diversifier, d'aller chercher peut-être d'autres formations en lien avec l'ensemble des partenaires qui sont les nôtres et de faire comprendre que ce n'est pas une voie de garage, il s'agit d’une voie d'excellence”.