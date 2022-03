A l'occasion de la 2ème édition du Challenge Jeunes d'Avenir France bleu, Eric Mouney, responsable du service emploi/formation à la chambre des métiers de la Haute-Vienne était notre invité. Il l'assure, les demandes de stages et d'alternances sont en nette augmentation dans le département.

La Chambre des métiers en première ligne pour les alternances et stages en Haute-Vienne

France Bleu lance la deuxième édition du Challenge Jeunes d'Avenir. Après avoir atteint les 75 000 conventions l'an dernier, l'objectif est d'atteindre les 100 000 stages et alternances signés partout en France d'ici la fin mai. Les inscriptions se font en ligne sur ce site.

L'alternance est une formation qui connait un succès certain ces dernières années. Le nombre de contrat d'apprentissage a explosé pour cette année. Environ 650 000 contrats d'apprentissage ont ainsi été enregistrés par le ministère du Travail à la mi-décembre 2021, soit une hausse de 25 % par rapport au nombre déjà record de 2020.

"C'est le signe de l'engouement de l'apprentissage, qui n'a pas toujours eu cette attractivité", remarque Eric Mouney responsable du service emploi/formation à la chambre des métiers de la Haute-Vienne. "Ici, à la Chambre de métiers, les métiers qui sont les métiers de la farine, la boulangerie, la pâtisserie sont très prisés. Les métiers de l'automobile, cette année ont connu des demandes qui ont dépassé les capacités d'accueil de certains endroits."

Face aux difficultés d'embauche que rencontrent les entreprises, l'apprentissage est une vraie solution pour Eric Mouney. "C'est toujours une bonne opportunité de pouvoir montrer concrètement le métier. Un premier pas dans la vie peut permettre aux jeunes de bien cibler les perspectives"

La Chambre des métiers accompagne les jeunes dans leur recherche de stage

Depuis plusieurs années, la Chambre met en lien des collégiens, lycéens et étudiants avec des entreprises pour des stages durant les vacances scolaires via les Pass'métiers durant les vacances. "Je crois que petit à petit, le chemin commence à être visible, en tout cas pour les entreprises, pour les familles. Et elles savent que pour les jeunes qui sont intéressés pendant les vacances, ils peuvent venir découvrir des métiers."

Ces stages ont une réelle importance pour Eric Mouney. "C'est un moment clé, un moment privilégié où un employeur va rencontrer un jeune et va se rendre compte aussi qu'est ces futurs salariés ne sont peut-être plus les mêmes au fil des années. Les deux parties engrangent de l'expérience."