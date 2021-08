La chambre régionale d'agriculture au chevet des lavandiculteurs

"Oui l'huile essentielle de lavande est un produit naturel", insiste le président de la chambre d'agriculture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, André Bernard. Lui et ses homologues des chambres d'agriculture départementales affichent leur soutien aux producteurs et distillateurs de la filière lavande.

Dans le cadre de son "Pacte vert" la Commission Européenne prévoit d'éditer une nouvelle réglementation qui classifierait les huiles essentielles de lavande dans la catégorie des "produits chimiques dangereux". Pourtant, selon André Bernard : "Quand on se blessait, ma grand-mère aspergeait un peu d'huile essentielle de lavande sur un mouchoir et le passait sur la blessure. Cette essence est distillée depuis les Romains via des procédés naturels. Comme tout produit il ne faut pas en abuser mais rien n'est nocif pour la santé".

Toute une filière menacée

Du côté des lavandiculteurs du plateau de Sault dans le Vaucluse on s'inquiète de cette nouvelle directive. Magali Malavard cultive 60 hectares de lavandes et de lavandins. Elle vend jusqu'à 3 tonnes de lavande par an. Elle s'inquiète d'une chute drastique du marché si l'huile essentielle vient à être considérée comme un produit dangereux. Mais au-delà de l'aspect économique c'est l'image de son territoire qui risque d'être écorchée. "A n'importe quel touriste Français ou étranger quand on demande ce qui représente la Provence il répond : le Mont Ventoux, les champs de lavande et les cigales", souligne-t-elle. Alors si l'huile essentielle est un produit chimique dangereux, la lavandicultrice craint une réaction en chaîne et une perte majeure de revenus issus de l'agro-tourisme.

Georgia Lambertin, présidente de la chambre d'agriculture de Vaucluse comprend les mesures sanitaires de la Commission Européenne. "Ils sont coincés entre une population de plus en plus regardante et des agriculteurs qui respectent les règles éditées mais qui ont besoin de conditions de travail décentes. Les producteurs ne sont pas là pour empoisonner les consommateurs", conclut-elle.

Une pétition a été mise en ligne par les lavandiculteurs, elle a déjà été signée par plus de 115 000 personnes. Ce mercredi 25 août, le préfet du Vaucluse se déplace à Saint-Christol pour discuter des stratégies de défense de cette filière.

à lire aussi Un projet européen menace la filière lavande selon les distillateurs vauclusiens