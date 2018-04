Avignon, France

La Chambre Régionale des Comptes critique la gestion d'Avignon Tourisme. Cette Société d'Economie Mixte gère le Parc des Expositions, le Palais des Papes, l'office du Tourisme et le Pont d'Avignon. Un rapport de la Chambre Régionale des Comptes pointe le déficit du parc des expositions et la masse salariale des employés pour la période 2010 - 2015.

Déficit du Parc des Expositions car il n'organise pas assez d’événements

Ce rapport de 98 pages couvre cinq ans de gestion à cheval entre la présidence UMP de Marie Josée Roig et celle de la maire socialiste Cécile Helle. La situation financière est "globalement bonne" écrivent les magistrats qui pointent quand même deux millions et demi d'euros de pertes pour la gestion et la réhabilitation du Parc des Expositions. Il n'y a que Cheval Passion qui "dégage du positif" explique la Chambre des Comptes qui note que le Parc des Expositions est déficitaire tous les ans jusqu'en 2015. Le nouveau directeur explique un "déficit structurel" car ses prédécesseurs se sont trop contentés d'être loueurs du parc des expositions. Désormais Avignon Tourisme se veut prestataire de services et organiseur d’événements.

Des primes "un peu étranges" mais désormais supprimées

Les effectifs ont baissé mais la masse salariale a augmenté de 3%, la faute aux primes attribuées dans une "grande opacité" selon les magistrats avec des durée de travail inférieures à ce que prévoit la loi. Arnaud Pignol, le directeur d'Avignon Tourisme, reconnait des "choses un peu étranges" et assure qu'il a mis fin au système de primes et que les missions des 130 salariés seront ré-organisées en pôle de compétences. En 2019, la Société d'Economie Mixte Avignon Tourisme doit se transformer en Société Publique Locale pour faciliter sa gestion sans modifier ses missions ni ses effectifs.