La Chambre régionale des comptes point du doigt la fragilité des stations thermales en Occitanie

Hautes-Pyrénées, France

La chambre régionale des comptes en Occitanie préconise la mutualisation pour les stations thermales. On en recense 31 dans la région, ce qui place l'Occitanie première région d'accueil devant la Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône Alpes. Le souci, selon la chambre régionale des comptes, c'est que les stations thermales sont très fragiles et qu'elles doivent changer de système de gestion.

André Pezziardi est le président de la chambre régionale des comptes en Occitanie, il explique que les stations thermales doivent mutualiser pour peser plus dans la balance. Tout d'abord parce que les villes qui accueillent des stations thermales ont en moyenne 1.800 habitants et ce qui devrait être un budget annexe pour elles ne l'est pas du tout.

Dans les Hautes-Pyrénées, à Capvern, la commune aurait demandé la vente des thermes. Quatre stations sont très rapprochées selon la chambre régionale des comptes, à Barèges, Luz-Saint-Sauveur, Argelès-Gazoste et Saint-Lary-Soulan. C'est cette trop grande proximité qui les fragilise selon la chambre régionale des comptes qui suggère que chaque site se spécialise pour avoir des offres qui se complètent. Autre piste de réflexion : les stations ne seraient plus gérées par les communes mais par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), une sorte de mutualisation qui permettrait d'avoir plus de moyens notamment de la part de la région.