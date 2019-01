Olette, France

Les Pyrénées-Orientales produisent encore plus de champignons. Après sept mois de travaux, et des agrandissements, la champignonnière d'Olette double sa production. Auparavant, la Maison Vialade produisait 20 à 25 tonnes de champignons de Paris par semaine, elle va désormais en produire jusqu'à 50 tonnes, grâce à la construction de 16 salles de culture supplémentaires !

Le directeur de l'entreprise familiale, Nicolas Vialade, a fait le choix de s'agrandir pour répondre à une forte demande nationale: "La grande distribution diminue ses importations au profit de la production française ".

Un tiers de la production est consacré au bio et deux tiers au conventionnel. La gamme de champignons bio a désormais une salle de 580m², un avantage certain pour Alexandre Penaud, le responsable des cultures: "Avant le bio et le conventionnel étaient dans les mêmes salles, c'était plus compliqué pour surveiller les cultures, car il y a des différences sur la gestion du climat. Maintenant nous avons réellement 6 salles spécifiquement conçues pour le bio".

La champignonnière recrute

En doublant la production la Maison Vialade a dû embaucher d'avantage pour cueillir tous ses champignons, passant de 35 salariés à 60. Après six mois sans travail, Mélodie est l'une des dernières à être arrivée dans l'entreprise:

On sait que le département n'embauche pas beaucoup en cdi, et grâce à la champignonnière, j'ai pu trouver un travail. Sans eux, je ne sais pas où je serais.

Un recrutement qui se poursuit: la Maison Vialade qui exporte sa production partout en France, cherche encore une dizaine de petites mains pour cueillir ses champignons.

Reportage à la champignonnière d'Olette Copier

Début de la culture de champignons © Radio France - Colline Rigaut