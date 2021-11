La Chapelle d'Aligné : après un an d'existence, vif succès pour la station essence municipale

Installée en octobre 2020, la station essence de La Chapelle d'Aligné (Sud Sarthe) fait le plein! Gérée par la commune, elle a vendu en un an cinq fois plus de carburant que le précédent pompiste privé. L'année prochaine, cette station s'enrichira d'un espace multi-commerces.

"Au-delà de nos espérances". Un an après l'ouverture de la station essence gérée par la commune de 1.700 habitants, le maire de La Chapelle d'Aligné, dans le Sud Sarthe, fait les comptes et affiche sa satisfaction. "Le mécanicien qui travaillait ici auparavant vendait 150.000 litres de carburant par an", se souvient Philippe Deslandes. "Nous, nous en écoulons 750.000. Soit cinq fois plus. Nous avons jusqu'à 75 clients par jour : des habitants de la commune ou des personnes de passage", détaille l'élu.

La commune ne fait pas de bénéfice

Comme tous les fournisseurs d'essence, la municipalité de La Chapelle d'Aligné doit faire face à l'importante augmentation des prix du carburant. "Nous avons diminué notre marge qui était de quatre centimes par litre"; explique Philippe Deslandes. "On peut se le permettre car on se rattrape sur les volumes. Je rappelle que nous ne faisons pas de bénéfice. Nous cherchons simplement à équilibrer nos finances pour rembourser la pompe et payer les charges de fonctionnement", ajoute le maire.

Un centre commercial en construction

En 2022, c'est tout un ensemble commercial qui verra le jour derrière cette station essence communale, ouverte 24h/24h. Un espace multi-commerces de 400m2 sera installé dans l'ancien garage. "Nous y trouverons le boulanger - pâtissier nouvellement arrivé dans la commune, l'épicerie - boucherie - charcuterie qui y déménagera. Le coiffeur s'installera à côté, à titre privé. Et à terme, nous aurons également une pharmacie", annonce Philippe Deslandes, le maire de La Chapelle d'Aligné. "On devrait commencer les travaux en début d'année. J'espère qu'ils se termineront fin septembre 2022", explique l'élu.

ARCHIVE : Février 2021 - A La Chapelle d'Aligné, la station essence communale fait le plein

Une borne de recharge électrique

Dans le même temps, une borne de recharge électrique verra le jour. "Cela ne répond peut-être pas à un besoin immédiat de la population", reconnaît le maire de La Chapelle d'Aligné. "Mais je pense qu'il faut anticiper les besoins et tenir compte de la diversification de l'offre énergétique pour les véhicules", argumente-t-il.

