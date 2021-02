La Chapelle d’Aligné : la station essence municipale fait le plein

Les deux pompes automatiques sont installées depuis le mois d’octobre 2020 devant l’ancien garage de La Chapelle d’Aligné, commune du Sud Sarthe, située à mi-chemin entre Sablé et La Flèche. Un retraité gare son Kangoo blanc pour faire le plein de gasoil. Il apprécie ce nouveau service. « C’est drôlement bien ! C’est propre, c’est nickel », s’enthousiasme-t-il.

ARCHIVE France Bleu Maine : Une station-service communale en projet à La Chapelle d'Aligné

Depuis maintenant quatre mois, il n’est plus nécessaire de se déplacer pour trouver une station essence, se réjouit une autre habitante « Sinon, c’est Durtal ou La Flèche à 12 ou 13 kilomètres », témoigne Annick. « C’est pratique pour faire le plein de la voiture ou bien pour remplir les bidons pour la tondeuse. C’est inespéré pour nous ! », témoigne-t-elle.



Au-delà des espérances

Pour assurer le fonctionnement de cette station-essence 24h/24h, la commune prélève environ quatre centimes par litre. « Les clients viennent pour le prix, la proximité et l’absence de file d’attente », constate Philippe Deslandes, le maire de La Chapelle d'Aligné. Résultat : le débit est important. « Nous nous étions fixés environ deux fois le volume pratiqué par l’ancien garagiste. C’était déjà ambitieux. Aujourd’hui, nous sommes au-dessus. C’est impressionnant ! », se félicite l’élu.

La commune ne gagne pas d'argent : c'est un service!

« Cette station-essence est un service », insiste Philippe Deslandes. « En aucun cas la commune ne gagne de l’argent. L’idée est de la financer, de payer nos frais de fonctionnement et de rendre service à la population », rappelle le maire de La Chapelle d'Aligné. « La commune ne veut pas perdre ses services à la population », martèle l’élu qui annonce une suite : « Cette station-essence n’est qu’un début ! En 2022, nous aurons transformé le garage juste derrière en commerce alimentaire avec boulangerie, épicerie et boucherie – charcuterie ».

L'enjeu : l'attractivité de la commune

Le maintien des services est la condition indispensable pour fidéliser les habitants et en attirer de nouveaux à La Chapelle d'Aligné, affirme le maire. « Nous avons la chance d’avoir plusieurs médecins ainsi qu’une pharmacie. Si on décroche en un domaine, on sera moins attractifs », analyse Philippe Deslandes.

Le multi-commerces doit s'installer dans l'ancien garage (bâtiment vert sur la photo) © Radio France - Bertrand Hochet

REPORTAGE - La station-essence municipale de La Chapelle d'Aligné : la bonne idée qui cartonne! Copier