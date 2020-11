La Chapelle-Des-Fougeretz : cette boulangère fait la publicité des commerces fermés sur sa vitrine

Alors que les commerces de proximité restent fermés au moins jusqu'au 1er décembre, certains commerçants redoublent d'inventivité pour s’entraider. A La-Chapelle-Des-Fougeretz (Ille-et-Vilaine), Sandrine Valo leur offre sa grande vitrine. Une vingtaine d'affichettes sont disposées. Restaurateurs, fleuristes, coiffeurs, esthéticiennes... tous les commerçants sont représentés.

Un geste important car c'est un lieu de passages quotidiens"

Sur l'une des affichettes de la vitrine, on peut lire "Restons solidaires avec nos commerçants". L'idée plaît aux clients, comme Françoise : "C'est une joyeuse initiative, un geste important parce que c'est un lieu de passage réguliers, quotidiens". "C'est une très bonne initiative, beaucoup de gens l'ont remarquée ici", glisse Philippe, un fidèle client de la boulangerie du couple Valo, installée depuis cinq ans dans la commune.

La disposition choisie par Sandrine Valo permet de voir les affichettes même quand la boulangerie est fermée. © Radio France - Maxime Glorieux

Sandrine Valo est à l'origine de cette vitrine. Elle l'a pensée et réalisée de A à Z : "Je suis allée voir mes voisins, en face un peu plus bas, qui étaient tristes de fermer pour la deuxième fois. Je me suis demandé ce que je pouvais faire, au restaurant le Ty Marie ils préparaient des plats à emporter donc j'ai eu l'idée de mettre son affiche en avant... et puis je me suis dit que je n'allais pas faire que pour eux, pour ne pas faire de jaloux donc je l'ai fait pour tout le monde. Si je voulais les afficher assez vite, il fallait que je coordonne tout le monde donc je les ai toutes faites."

On m'a appelé pour me demander les numéros des restaurateurs, du coiffeur..."

Comme pour les clients, les retours des commerçants ont été très positifs. "On est pas très nombreux à La Chapelle-Des-Fougeretz... Les commerçants vont avoir une bonne visibilité car, à la boulangerie, on a l'avantage d'avoir du monde." Avec le protocole sanitaire, la queue s'allonge devant la boulangerie... La vitrine commence même à avoir un certain succès. "On m'a appelé pour me demander quels numéros il fallait appeler pour le coiffeur, ou le restaurant... en même temps j'ai les infos, donc je leur donne !", s'amuse la boulangère.

"On a l'avantage d'avoir une grande vitrine, autant qu'elle soit utile pour des choses comme ça !", lance Sandrine Valo, avant d'ajouter que les affiches devront cohabiter avec la décoration de Noël si le confinement vient à durer plus longtemps.