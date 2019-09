La Chapelle-en-Juger lance un "SOS...village sans boulanger "

Une cinquantaine d'habitants de la Chapelle-en-Juger à côté de Saint-Lô se sont rassemblés ce dimanche pour alerter sur la situation de la commune de 560 habitants Elle se retrouve sans boulangerie depuis plus d'un an après le départ du boulanger , installé là depuis 18 ans

La Chapelle-en-Juger, France

La mairie a racheté les murs et ouvert un dépôt de pain, un service provisoire sur un an qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui c'est un vrai manque disent les habitants qui se sont donc mobilisés sur les réseaux sociaux et par ce rassemblement citoyen. Ils espèrent retrouver un boulanger. "_La boulangerie c'est le réseau social d'une commune_, c'est là que ça se passe. On est un peu dégoûté ça fait cher la baguette et on n'a pas envie de faire des kilomètres pour manger du pain frais le matin " dit Nicolas Bourdier, à l'origine du rassemblement et membre de l'association "J'aime La Chapelle-en-Juger "

Samuel est venu avec femme et enfants. Pour la famille, le quotidien sans boulangerie n'est plus le même "on était habitué à avoir du pain, des croissants et des gâteaux pour les enfants le dimanche. Pour eux aussi, ça manque : ils allaient tout seuls chercher le pain, ça permettait de gagner en autonomie. "

"La boulangerie c'est le réseau social d'une commune" disent les habitants de la Chapelle-en-Juger © Radio France - Jacqueline FARDEL

Une dizaine de visites de personnes intéressées

Une boulangerie c'est la vie disent aussi Thierry et Catherine, qui ont acheté une maison sur la commune il y a 5 ans, parce qu'il y avait une boulangerie, une petite épicerie

Aujourd'hui c'est mort, on ne voit plus personne, avant on rencontrait des gens on papotait un peu, c'était sympa. Catherine, habitante de la Chapelle-en-Juger

La mobilisation a commencé à payer. Des contacts ont été pris et la commune poursuit les recherches explique Nelly Villedieu, maire déléguée "il y a eu des annonces dans les journaux spécialisé, sur TF1. J'ai eu une dizaine de visites et il y a une proposition concrète actuellement. "

La boulangerie de la Chapelle-en-Juger est fermée depuis plus d'un an © Radio France - Jacqueline FARDEL

La mairie qui promet de donner tous les moyens à ceux qui viendront s'installer et rappelle le dynamisme de la petite commune avec une école, 78 élèves et un futur lotissement en construction