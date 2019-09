La Chapelle-Saint-Ursin : L'usine Rehau Tube va fermer

La Chapelle-Saint-Ursin, France

C'est un gros coup dur pour la région de Bourges. Réhau Tube fabrique principalement des tubes polymères et raccords pour l'assainissement et l'évacuation. L'activité tubes et raccords d'assainissement et d'évacuation est déficitaire depuis 2011, affirme le groupe allemand et les perspectives ne permettent pas d'entrevoir d'amélioration sur un marché très concurrentiel. Le groupe renflouait cette activité depuis plusieurs années. Il a donc décidé d'arrêter les frais et de stopper cette production de tubes sans réelle valeur ajoutée. Le site de la Chapelle St-Ursin sera donc fermé. 101 personnes y travaillent, auxquelles s'ajoutent 33 commerciaux en France. A La Chapelle, on fabrique également des tubes et accessoires pour planchers chauffants. Cette activité sera transférée en Allemagne où certains sites sont certifiés pour cela. La priorité, affirme la direction, est maintenant de trouver une solution pour l'ensemble du personnel ou un repreneur. Rehau possède deux autres sites de production en France : à Morhanges, dans l'Est et à Poix en Picardie, mais ce dernier est spécialisé dans l'automobile. Rehau emploie 20.000 personnes dans le monde dont 12000 en Europe.