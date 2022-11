La Chapelle-Saint-Ursin : la plateforme logistique sera prête dans un an

A la Chapelle-Saint-Ursin dans le Cher, les travaux d'aménagement de la plateforme logistique Green Berry viennent de débuter. Le site devrait à terme accueillir 82.000 m² d'entrepôts et 78 quais de chargement. Ces plateformes sont de plus en plus décriées par les défenseurs de l'environnement qui dénoncent l'artificialisation des sols et les nuisances qu'elles génèrent. C'est le cas notamment à Vierzon où Virtuo - un site qui s'étend sur 88.000 m², se heurte à une certaine opposition. C'est moins tendu sur Bourges où deux gros équipements de ce type ont déjà ouvert ces dernières années.

Dans le jargon de la logistique, on parle de plateformes XXL qui permettent de desservir des plateformes de proximité plus petites. Un modèle qui serait même vertueux selon Bertrand Chabanne, président de BEG, constructeur de Green Berry, "massifier des produits au même endroit a, effectivement, un intérêt économique et même environnemental. On réduit ainsi le nombre de kilomètres parcourus par les camions et on travaille avec des camions qui sont tout le temps pleins. Si on monte un projet, c'est parce qu'il a une vraie utilité économique, ce n'est pas parce que le foncier est relativement saturé sur Paris ou Orléans, qu'on se rabat sur le Cher. C'est parce que c'est un territoire central qui a toute sa légitimité en termes de logistique."

Bertrand Chabanne, président de BEG © Radio France - Michel Benoit

De 200 à 400 emplois créés

Les terrains se font rares en région parisienne et dans l'Orléanais alors que Bourges, près de l'A71 sur l'axe Paris/Lyon, a des atouts. Vingt hectares sont artificialisés, mais pas vraiment des terres agricoles, estime le maire de la Chapelle-Saint-Ursin, Yvon Beuchon : "C'était des terres de misère, des terrains à mouton que les agriculteurs ne cultivaient quasiment plus. Moi ce que je défends ici, c'est d'abord l'emploi dans un département qui perd des habitants et qui vieillit. C'est la raison d'être d'un élu : développer l'économie." On évoque entre 200 et 400 emplois créés selon le type de logistique qui s'installera.

Le terrassement est quasiment terminé © Radio France - Michel Benoit

"Il faut rappeler que la logistique est essentielle à l'activité économique" - Armand Sueiras, propriétaire de la plateforme

Green Berry n'a pas encore de locataire, Armand Sueiras, président de Twenty Two Investments Management, et propriétaire de la plateforme se donne un an pour aboutir dans sa commercialisation. "On va lancer la prospection début décembre et on a un an pour trouver quelqu'un. L'idée, c'est de mettre un seul locataire, mais s'il faut, le bâtiment est divisible. Il faut rappeler que la logistique est essentielle à l'activité économique. C'est 10 % du PIB national, 1,8 million d'emplois, et le cinquième recruteur en France. On fait le maximum sur le plan environnemental : toutes les eaux pluviales seront réinfiltrées sur site, nous avons décalé le chantier pour permettre à l'alouette de terminer sa nidification. On va installer une centrale solaire sur les toits, sa puissance sera de 9.000 mégawatts/heure. On n'était pas obligé de le faire car le permis de construire avait été déposé avant l'évolution de la réglementation. Et on travaille avec la communauté d'agglomération pour que les transports en commun desservent le site." Ce n'est pas officiel, mais l'investissement avoisinerait les 50 millions d'euros.