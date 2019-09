La Chapelle-St-Ursin : premières discussions sur le plan social vers mi octobre

La Chapelle-Saint-Ursin, France

Les discussions autour du plan de sauvegarde de l'emploi devraient commencer vers le 20 octobre. Le groupe Rehau affirme vouloir tout mettre en oeuvre pour la reconversion de ses salariés. L'une des options, c'est bien sûr de proposer des reclassements dans les deux autres usines du groupe. L'une à Morhanges, dans l'Est de la France, l'autre à Poix en Picardie : " S'il y a des postes de reclassement dans d'autres usines, bien évidemment nous les proposerons insiste Luc Denhaerynck, directeur projet chez Rehau France. Si certaines formations d'adaptation sont nécessaires, bien évidemment, nous les financerons aussi, tout comme des aides à la mobilité."

Rehau fabrique des tubes d'évacuation à La Chapelle Saint Ursin, près de Bourges (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Rehau n'exclut pas non plus l'hypothèse d'un repreneur. Le site a des atouts selon Luc Denhaerynck : " On ne recherche pas un repreneur seulement parmi nos concurrents. Il y a d'autres activités dans la plasturgie et d'autres activités dans beaucoup de domaines qui pourraient se faire ici. Nous sommes sur un site qui est grand, bien situé, à proximité de l'autoroute, en région Centre. Un lieu qui peut être intéressant pour beaucoup de monde."

Rehau est un groupe familial d'origine Allemande. Il emploie 20.000 personnes dans le monde. © Radio France - Michel Benoit

La page se tournera en 2020. Rehau ne pouvait plus tenir à bout de bras cette activité déficitaire depuis plusieurs années, affirme Luc Denhaerynck : " Il y a beaucoup de concurrence sur un produit à peu de valeur ajoutée, je parle de l'activité tube d'évacuation et assainissement, sur un marché où le nombre de clients, la distribution est très importante. Donc les prix sont bas, et il est compliqué pour nous de tirer des marges." Rehau est le 5eme plus gros employeur sur la Chapelle St-Ursin